Eesti Pank: siinne tööturg on ülekuumenemise äärel

2017. aasta oli Eesti majanduse jaoks edukas. Varasematel aastatel kiratsenud kasv kiirenes pea viie protsendini, mis on kriisijärgse aja tipptase, kirjutab Eesti Pank. Küll aga märgib keskpank, et selle hinnaks on olnud ülekuumenemise äärel olev tööturg, mis on peatanud ka investeeringud ettevõtetes.