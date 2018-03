Uus trend: motivatsiooniürituste korraldamise eest vastutavad töötajad

Ühisüritused on ettevõtte võimalus pakkuda töötajatele muude hüvede kõrval lisaväärtust ja tugevdada tiimtunnet. Kui aga töötajate arv on jõudsasti kasvanud või inimeste huvid on väga erinevad, ei pruugi need enam traditsioonilisel viisil töötada. Näiteks võib olla ettevõttes palju noori, keda ei puuduta perepäevad või on hulk inimesi, kes ei innustu spordivõistlustel osalemisest. Sellisel juhul tuleks leida viis, kuidas korraldada üritusi nii, et need pakuks igaühele midagi. Üks võimalus selleks on töötajate võimestamine ehk otsustusvabaduse suurendamine, mis tähendab et ürituste korraldamine antakse tiimiliikmete endi kätte.

Väiksema töötajate arvuga ettevõttes on ühiseid ettevõtmisi kergem leida. Suuremate organisatsioonide puhul, kus inimesi on tunduvalt rohkem, võib vabu aegu ja sarnaseid huvisid olla keerulisem leida. Elisa kogemuse põhjal võin öelda, et vajadus motivatsiooniürituste paremaks läbimõtlemiseks tekkis siis, kui inimeste arv ületas mitmesaja piiri. Meie ettevõtte kultuur on tulemustele orienteeritud ja inimeste võimestatus aitab seda saavutada. Tööülesannetes anname kätte suuna kuhu liikuda, aga eesmärgi saavutamise teekonna üle saavad juhid ja tiimid ise otsustada. Sama peaks kehtima ka motivatsiooniürituste puhul. Tiimid saavad ise valida, milline tegevus kõige motiveerivam on. Selle eesmärgi elluviimiseks otsustasime luua nn motivatsioonirahafondi, mis kehtib igale tiimile. Igal meeskonnal on otsustusvabadus, kuidas fondi raha täpsemalt kasutada.

Õpetab tiimi koostööd

Ühest küljest suurendab ühine planeerimine ja otsustamine töötajate üldist rahulolu ja kaasatust, lisaks arendab see tiimitunnetust ning paneb meeskonna hiljem ühtsemalt tööle. Tiimi välja mõelda jääb kogu ürituse kontseptsioon. Koos peab jagama rollid – kes korraldab toitlustuse, kes meelelahutuse või transpordi vms. Ühiselt eelarve üle otsustamine aitab tajuda ka ettevõtte rahalisi võimalusi ja arendab kollektiivset vastutustunnet. Kuidas on otstarbekam raha kulutada? Kas kasutada kogu eelarvet ühe sündmuse jaoks või hoida osa rahast spontaansete ideede elluviimiseks?

Loomade varjupaigast põgenemistubadeni

Ühiste motiveerivate tegevuste väljamõtlemisel on inimesed aina leidlikumad. Jätkuvalt on populaarsed erinevad aktiivsed ajaveetmisvõimalused, nagu näiteks bowling, golf, rabamatkad, seiklusrajad või meeskonniti spordiüritustel osalemine. Eestis on väga levinud ka tiimitööd arendavad mängud või väljakutsed. Näiteks võib osaleda VR-mängudes või proovida üheskoos välja pääseda põgenemistoast. Valik on lai ja midagi enda soovidele vastavat leiab igaüks. Traditsioonilisemate ürituste kõrval on koha leidnud ka heategevuslikud ettevõtmised. Näiteks võib korraldada loomade varjupaiga külastuse, kus raha saab kasutada loomatoidu ostmiseks.

Aina enam soovitakse raha kasutada tiimi hüvanguks muul moel ja pelgalt üritustest ei piisa. Inimestele on olulised näiteks sünnipäevade tähistamised. Ühisest eelarvest võib naistepäeval õrnema sugupoole esindajaid lilledega meeles pidada või üheskoos end olulise töövõidu eest premeerida. Olenevalt olukorrast ja kokkulepetest võib raha kombineerida ka koolituste eelarvega.

Motivatsiooni säilitamine on tähtis, hoolimata sellest, kas ettevõttel läheb hästi või on rahaline seis raskem. Võimalusel tuleks säilitada motivatsioonirahafond ka keerulisemates tingimustes. See on otsusekoht juhtidele, kas ja kuidas seda teha. Töötajad on ettevõtte olulisim vara ja ühine ettevõtmine väljakutseterohkel perioodil võib tiimi innustada, seega tasub kaaluda kokkuhoiuks alternatiive. See aitab kaasa töötajate rahulolu säilitamisele ja võib pikemas perspektiivis ettevõttele kasumlikum olla.

Kuidas planeerida motivatsiooniüritusi?

Eelarvejaotus tiimide vahel võib tekitada küsimusi. Kõige lihtsam on tiimi eelarve suurust arvestada töötajate arvu järgi. Selleks tuleb välja arvestada summa ühe inimese kohta ja see korrutada liikmete arvuga.

Motivatsiooniürituste eelarve planeerimine vajab harjutamist – oluline on eelarve põhjalikult läbi mõelda. Vastasel juhul võib hoolimatult rahaga ümber käimine lõppeda sellega, et ettenähtud summa on ära kulutatud juba esimese kvartali jooksul.