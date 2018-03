Baltika avab Soomes uusi kauplusi

«Me kavatseme olla Soome turul aktiivsemad ning me näeme, et Soome turul on nõudlust vastutustundliku ja kvaliteeti nõudva kuid hinnatundliku kliendi poolt. Nii et meil on olemas hea kliiendibaas millele rajada oma teenus,» ütles Baltika juhatuse esimees Meelis Milder. Tema sõnul näeb Baltika Grupp oma peamise kasvumootorina lähiaastatel Baltika müügitulude suurenemist läbi ekspordi ja e-müügi.