Jaeketid asuvad võitlusse tööjõu pärast: Maxima lubab olulist palgatõusu

Maxima Eesti tegevjuhi Vygintas Šapokase sõnul tingib palgakasvu peamiselt tööjõupuudus. «Meil peaks olema võimalik tuua inimesi Eestisse tööle riikidest, kus palgatase on madalam,» ütles Šapokas ajakirjanikele.

Šapokas märkis, et tööpuuduse juures on probleemiks veel ka vähese keeleoskusega töötajad, kuid seda muret ei saa kiiresti lahendada. «See probleem ei kao kiiresti. Me pakume võimalusi keeleõppeks, õpetame töötajatele selgeks ka väljendid, mida kasutada klientidega suhtlemisel,» märkis ta. Lisaks pakub Maxima töötajatele nii ettevõtte siseseid kui väliseid võimalusi keeleõppeks.