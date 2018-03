Saudi Araabia naftahiid Aramco läheb aasta teises pooles börsile

«Peaksime olema valmis noteerimiseks 2018. aasta teises pooles,» ütles tegevjuht Amin Nasser usutluses Bloombergile, nentides, et börsile minemine on naftafirma jaoks keerukas protsess.

«Suur töö on käimas, IPO on käimas,» sõnas ta. «Ärgem unusta, et see on väga keerukas protsess. Aramco suurus ja keerukus nõuavad aega.»