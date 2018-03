Vähi: Transiidikeskuse ost on märk Eesti transiidituru atraktiivsusest

«See oli positiivne üllatus,» ütles Tiit Vähi. «Transiidikeskuse ostmine näitab, et sakslased näevad Eesti geograafilist asukohta atraktiivsena ja see elavdab transiiti läbi Eesti,» lisas ta.

Sillamäe Sadamal ja Tiit Vähil endal osaluste müümiseks huvi ei ole. «Sillamäe Sadamat me müüa ei ole plaaninud, aga kui keegi tahab tulla siia investeerima, eks me võtame sooja käepigistusega vastu,» märkis ta.

«Mul on hea meel anda vastutus Transiidikeskuses üle HHLA-le. HHLA-l on konteinerterminalide operaatorina ulatuslikud kogemused. See tagab Transiidikeskuse edu ja jätkusuutliku arengu tulevikus,» ütles Transiidikeskus AS-i omanik Anatoli Kanajev, kes jätkab ka ettevõtte nõukogu liikmena.