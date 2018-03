Eestlased maksavad üha aktiivsemalt mobiiliga

mTasku esimene maksetehing toimus 11. novembril 2016 ning siis oli tegu mobiilimakse platvormi testimisega. Nüüdseks on mTaskuga sooritatud üle 400 000 maksetehingu ning kõigi ostutehingute kogusumma ületas 18. märtsil miljoni euro piiri.

«mTaskul on Eestis juba 16 000 kasutajat ning nende arv kasvab iga päevaga. Ilmselt on järgneva miljoni täitumine lähikuude küsimus. Hiljuti hakkas mTasku lahendus tööle Tallinna Kaubamajas ja Selverites üle Eesti, mis on märkimisväärselt kasvatanud nii mTasku kasutajate hulka kui ka mobiilimaksete kogusummat,» ütles Telia Eesti ärikliendiüksuse direktor Tarmo Kärsna.