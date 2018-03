Ministeerium: Eesti kaotab EL-i toetuste erisuse tõttu 120 miljonit

«Samas tuleb arvestada, et see on ainult mündi üks külg. Kui võrdleme, kui palju me saame maaelu toetusi hektari kohta, siis on seda rohkem kui EL-is keskmiselt – Eestis on see näitaja 123 eurot, EL-is 81 eurot. Ja kui vaadata toetuste taset erinevate põllumajandust iseloomustavate näitajate puhul, olgu selleks tööjõu ühik või toodang, küündivad meie näitajad samuti üle Euroopa Liidu keskmise. Need on argumendid, millega peame otsetoetuste võrdsustamise aruteludes samuti arvestama,» lisas Gorban.