Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustus kaob

EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega, mida hakatakse kohaldama alates 25. maist, kaob see kohustus ära. Delikaatsete isikuandmete töötlemise register suletakse ning peale 25. maid ei ole senistel registrikannetel enam õiguslikku tähendust. Ühtlasi kaob vajadus ettevõtetele tegevusloa andmisel delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringut kontrollida valdkondades, kus see seni vajalik oli. Näiteks pidi Terviseamet seni tervishoiuasutustele tegevusloa väljastamisel kontrollima, kas delikaatsete isikuandmete töötlemine on Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud ning enne registreerimist tegevusluba ei väljastatud. Edaspidi selleks aga vajadust enam pole.

Üldmäärusega tuleb suurele osale senistest delikaatsete isikuandmete töötlejatest kohustus määrata määruse nõuetele vastav andmekaitsespetsialist. Andmekaitsespetsialist peab määruse nõuetega lähemalt kursis olema ja vajadusel oskama seniseid andmetöötluspraktikaid muuta, et need määrusega kooskõlla viia. Need asutused ja ettevõtted, kellel spetsialisti määramise kohustus on, peavad spetsialisti määramisest teavitama Andmekaitse Inspektsiooni. Seda saab teha alates aprilli lõpust ettevõtjaportaali kaudu. Täpsemalt saab andmekaitsespetsialisti määramise kohta lugeda reformirubriigist inspektsiooni veebilehel.