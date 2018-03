Tagatisfondi nõukogu otsustas hüvitada Versobank ASi klientide hoiused

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul võimaldama hoiustajatel tutvuda oma hoiuse andmetega ning saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas.

Versobank ASi hoiuste hüvitiste väljamaksmine algab 5. aprillil 2018. Peale seda, kui likvideerija on saanud hoiustaja käest info tema alternatiivse pangakonto kohta, kantakse hoiustajale hüvitis üle kolme tööpäeva jooksul. Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei ole õnnestunud kontakti saada, on õigus hüvitis kätte saada kuni 20. aprillini 2021.

Tagatisfond on 2002. aasta juulis loodud avalik-õiguslik üksus, mille eesmärk on Eestis tegevusloa alusel tegutsevate krediidi- ja investeerimisasutuste klientide huvide kaitse moratooriumi, pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral ning samuti pensionifondi osakuomanike kaitse pensionifondivalitseja poolt kahju tekitamise korral ning pensionilepingu sõlminud kindlustusvõtjate vahendite kaitse. Tagatisfondi varad, mille allikaks on krediidi- ja investeerimisasutuste ning kohustuslike pensionifondide valitsejate ja kindlustusseltside osamaksed, moodustavad veebruari lõpu seisuga 231 miljonit eurot. Tagatisfondi juhataja on Riin Heinaste.