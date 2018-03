Premia teenis mullu 11 miljonit liitrit jäätist müües korraliku kasumi

Ausi sõnul on Premia saavutanud viimase kümne aasta kõrgeima turuosa tulemuse – Nielseni andmetel ületas see 2017. aastal 40 protsendi künnise, mis kindlustab Premia positsiooni jäätiseturu liidrina.

«Oleme saavutanud taseme, kus tänast turuosa kasvatada on äärmiselt keeruline, mistõttu on meie peamine eesmärk kätte võidetud turuosa säilitada. Samas on meil algavaks hooajaks piisavalt ambitsioonikad plaanid, mis ei välista, et suudame oma positsiooni veelgi suurendada,» sõnas Aus, kelle sõnul aitas heade tulemuste saavutamisele kaasa ka põhjalikult läbimõeldud tooteportfell.