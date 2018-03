Olympic plaanib dividende mitte maksta ja lükkas üldkoosoleku edasi

Seoses 19. märtsil avalikustatud börsiteatega, et Luksemburgis registreeritud investeerimisfirma Novalpina on teinud hasartmängufirma Olympic Entertainment Groupi aktsionäridele ettepaneku ettevõte kokku 288,4 miljoni euro eest ja et Olympicu kaks enamusaktsionäri Armin Karu ja Jaan Korpusov, kellele kuulub ettevõttest 64 protsenti, on pakkumise juba vastu võtnud, muudab juhatus ettevõtte finantskalendrit, teatas Olympic börsile.