Nõukogu kinnitas Lääne-Tallinna Keskhaigla ligi 62-miljonilise eelarve

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on Tallinna keskhaiglad tegemas tänavu mitmeid renoveerimistöid ja ehitusi. «Lääne-Tallinna Keskhaigla olulisemad investeeringud käesoleval aastal on Meremeeste korpuses asuva üldkirurgiaosakonna renoveerimine, Pelgulinna sünnitusmaja fassaaditööd ning naistekliiniku sterilisatsiooniosakonna ehitus. Samuti jäävad sellesse aastasse veel viimased osamaksed seoses Mustamäe tervisekeskuse ehitusega ning uroloogiaosakonna renoveerimisega,» selgitas Mölder.

Abilinnapea sõnul algab sel aastal ka Kopli tervisekeskuse projekteerimine. «Mustamäe tervisekeskus on hästi tööle hakanud ja nii patsientide kui ka töötajate tagasiside on olnud positiivne. Linna soov on rajada sellised tervisekeskused igasse linnaossa ning Kopli tervisekeskuse ehitamisega planeerime alustada juba 2019. aastal,» sõnas Mölder.