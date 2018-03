Rahapesus kahtlustatav pank pandi päevapealt kinni

Paljudele inimestele ei ütle nimi Versobank tõenäoliselt eriti midagi. Neil on kokku 5600 klienti, kellest vaid 2000 on Eesti residendid. Nad on kohalikul turul üks väikseimaid krediidiasutusi. Laiemat kõlapinda ongi pank saanud eeskätt rahapesuskandaalidega seoses. See sai neile ka saatuslikuks.