Järjekordne suurtehing: Saksamaa logistikahiid ostis Transiidikeskuse

Leping Transiidikeskuse ASi omandamiseks sõlmiti täna, 26. märtsil, teatas HHLA pressiteate vahendusel. Sellega saab Transiidikeskuse AS-ist HHLA International GmbH tütarettevõte. Alates 2005. aastast on HHLA väljaspool Saksa linna Hamburgi opereerinud konteinerterminali ka Ukraina sadamalinnas Odessas.

«Eesti on üks kiiremini kasvavaid majandusi Euroopas ning teerajaja digivaldkonnas,» põhjendas ostu HHLA juhatuse esimees Angela Titzrath. Ta lisas, et nende hinnangul on Trandsiidikeskuse AS kasumlik ja hea tootlusnäitajatega ettevõte, mistõttu on neil heameel ettevõtte lisandumise üle. HHLA on eesmärgiks seadnud rahvusvahelise kasvu ja see samm ainult toetab seda.

«Selle ettevõtte omandamine võimaldab meil siseneda regionaalsele turule, millel on suur kasvupotentsiaal tänu tema geograafilisele asukohale ning selle võimalikule seosesle uue Siiditeega,» märkis Titzrath. Hoolimata uue ettevõtte omandamisest, jätkab HHLA investeerinuid ka Hamburgi sadama konteinerterminali opereerimisse.

Transiidikeskuse looja ja omanik Anatoli Kanajev ütles, et tal on hea meel ettevõte üle anda. Tema sõnul on HHLA konteinerterminalide opereerimises pikaaegase kogemusega kõva tegija. See kindlustab, et Transiidkeskuse hea käekäik ja areng tulevikus kindlasti jätkub, lisas Kanajev, kes jätkab ise Transiidikeskuse nõukogus.

Transiidikeskuse AS on 1996. aastast tegutsev ettevõte, mis on spetsialiseeritud konteineri- ja üldkaubaterminalide opereerimisele Muuga sadama vabatsoonis. Ettevõtte 2016. aasta käive oli 19,3 miljonit eurot, kasumit teeniti 3,5 miljonit eurot. Ettevõte kuulub Kantauro OÜ-le, mille omanikud on Anatoli Kanajev ja Alla Kanajeva. Ettevõtte aktsionärid mullu omanikutulu ei maksnud. 2016. aasta lõpu seisuga oli ettevõttel 46,7 miljonit eurot jaotamata kasumit.