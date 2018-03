Adamson: me ei väärinud nii räiget karistust

Versobanki tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Kuigi finantsinspektsioon loetles hulgaliselt põhjuseid, mida pank valesti tegi, leidis Adamson, et karistus tuli ikkagi liiga «räige».

«Me saime kõige äärmuslikuma karistuse. Me ei väärinud nii karmi karistust,» kirjeldas pangajuht esimesi emotsioone. Adamsoni sõnul lootsid nad leebematele sanktsioonidele nagu rahatrahvid või teatud ärisegmentides tegutsemise keeld.

Mullu novembris sai Versobank uue neljaliikmelise juhatuse. «Kas ma oleks toonud sinna uusi inimesi, kui oleks teadnud, et meid selline fiasko ees ootab?» küsis Adamson. «Ei oleks. Seetõttu panustasime kõvasti, et rahapesu mainest lahti rabeleda ja pangale uus hingamine sisse puhuda. Mul on kahju neist inimestest, kelle siia kutsusin. Ma ei lubanud neile nirvaanat, aga see, mis nüüd juhtus, on ikka liiast,» leidis pangajuht.

Adamsoni põhiline väide on see, et ajal, mil tema Versobanki tüürima hakkas (1. juuli 2017), oli kogu kahju juba tehtud. Ka finantsinspektsiooon tõi välja, et rikkumised algasid juba 2015. aastal «Paat oli juba vett täis. Hakkasin seda välja pumpama, aga siis tuli keegi, kes lõikas vooliku läbi ja tegi paati veel mõne augu juurde,» kirjeldas ta. «Me ei saa ajalugu muuta. Need faktid on sellised nagu nad on.»

Adamson rääkis, et viimase poole aasta jooksul on nad panga struktuuri ümber ehitanud, rahapesu riske vähendanud ja paremini juhtinud. Lisaks täitsid nad finantsinspektsiooni ettekirjutusi. «Me võtsime palju omaks ja hakkasime probleeme likvideerima,» rääkis ta. «Kui eelmine juhatus vaidles kogu aeg inspektsiooniga ja tegi seda minu arvates ebaprofessionaalselt, siis meie olime palju konstruktiivsemad.»

Pangajuht tõi näiteid, kuidas nad sulgesid mullu 1370 kahtlast mitteresidendi pangakontot. Lisaks pandi kinni pangakontorid Bakuus ja Peterburis. Lahendati vaidlus Läti finantsinspektsiooniga. «Lõpetasime hulga lepinguid agentpankadega. Vahetasime välja 40 inimest. Tõime uue juhatuse. Ehitasime üsna lühikese aja jooksul üles kõik nii nagu vaja, aga sellest ei piisanud,» kurtis Adamson.

Mida Adamson ise valesti tegi? «Pean vaatama peeglisse küll. Me oleks pidanud finantsinspektsiooni rohkem informeerima nende muudatuste kohta, mida me pangas läbi viisime,» kirjeldas ta. «Samas ei huvitanud neid see, mida me teha tahtsime, vaid see, mida me juba teinud oleme. Aga nii lühikese aja jooksul me ei jõudnudki kõike teha. Seal läksidki meie suusad risti,» rääkis Adamson.