Eesti Pank: Versobanki sulgemine ei mõjuta eriti Eesti majandust

Eesti Panga asepresidendi Madis Müller sõnul pole rahapesuvastaste reeglite pideva rikkumise tõttu suletud Versobank Eestis süsteemselt oluline pank. «Eesti pangandus tervikuna on stabiilne ja tugev. Versobanki sulgemine näitab, et järelevalve Eesti pankades toimib ja Eesti riik ei talu rahapesuvastaste reeglite rikkumisi,» ütles Müller pressiteates.

«Versobanki tegevusloa tühistamisele eelnesid Finantsinspektsiooni poolt alates 2015. aastast pangas neli kohapealset kontrolli ja ettekirjutuse tegemine puuduste kõrvaldamiseks. Versobanki sulgemine on sõnum, et rahapesul pole kohta Eesti pankades,» märkis Müller, kes on ühtlasi finantsinspektsiooni nõukogu liige.