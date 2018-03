Versobank pandi kinni: mida peaksid tegema panga kliendid?

Hoiused hüvitatakse Tagatisfondi vahenditest, mis on saadud Eestis tegutsevate krediidiasutuste osamaksetest. Investeeringud tagatakse Tagatisfondi vahenditest, mis on saadud Eestis tegutsevate investeerimisasutuste osamaksetest. Tagatisfond hüvitab kõlblikud tagatud hoiused ja investeeringud seaduses sätestatud ulatuses ja korras ehk 100 000 eurot hoiustaja kohta ja 20 000 eurot investori kohta.

Kas hüvitis hõlmab kõiki hoiuseid (s.o. erinevat liiki hoiuseid)?

Hüvitis hõlmab kõiki hoiuseid olenemata sellest, kas hoius on eurodes või mõnes muus vääringus. Hüvitamisele kuuluvad raha arvelduskontol, nõudmiseni hoius, tähtajaline hoius, üleöödeposiit, kasutushoius, kasvuhoius, kogumishoius, lastehoius, säästuhoius. Hüvitis makstakse välja hoiuse ja neile arvestatud intressi summa ulatuses hoiuste peatamise päeva seisuga, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

Mitteresidentide hoiused on tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

1) hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga Eesti riik või välisriik;

2) hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga Eesti või välisriigi:

1) olemasolu saab tõendada üksnes väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberiga, välja arvatud juhul, kui see on säästmiseks mõeldud väärtpaber, mida tõendab TFS § 24 lõikes 3 nimetatud hoiusesertifikaat, või

3) põhisumma on tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda isiku garantii või muu sellise kokkuleppe alusel.

Kas on veel hoiuseid, mis ei kuulu hüvitamisele?

Tagatisfond ei hüvita hoiust nende kohustuste ulatuses, mille omanikul on sama krediidiasutuse ees sissenõutavaks muutunud kohustusi.

Juhul, kui hoiustajal on hoiuste peatamise päeva seisuga 26.03.2018 sissenõutavaks muutunud kohustusi, näiteks laenu põhisumma või intressimaksed Versobank ASi ees, siis nende summade ulatuses vähendatakse hüvitamisele kuuluvat hoiust. Laenudega seotud info saamiseks tuleb pöörduda Versobank ASi likvideerija poole.

Ei hüvitata ka hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni.