Olympicul kollane, Tallinkil punane tuli

Eelmine nädal oli suure tähtsusega kahe meie börsiettevõtte, aga võimalik, et isegi kogu Tallinna börsi jaoks. Nädal algas teatega, et kasiinokompanii Olympic OG suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov on saavutanud kokkuleppe oma osaluste müügiks erakapitalifirmale Novalpina Capital. Aktsiate müügihind on 1,9 eurot ning sama hinnaga tehakse ülevõtmispakkumine kõigile väikeaktsionäridele.