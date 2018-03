VÕRDLUS: kui palju erinevad Rimi teenindajate palgad teiste jaekettide omadest?

Kes tõstab palka, kes võtab inimesi juurde

Kui Rimi andis hiljuti teada, et paneb sel aastal miljon eurot 2500 töötaja palga tõstmiseks (mis teeb keskmiselt 400 eurot tööjõukulu töötaja peale aastas), siis võimalikule palgatõusule või uute inimeste tööle võtmise vajadusele viitasid jaanuaris ka teised jaeketid.

Näiteks Maxima Eesti operatsioonidirektori Marko Põdra sõnul kasvab paljude nende töötajate tasu sel aastal juba üksnes maksureformi tulemusel. Lisaks jätkab jaekett eri piirkondade ja sarnaste ametikohtade töötasude ühtlustamist. «Näiteks tõusis juba 1. jaanuarist kauplustes töötasu sõltuvalt piirkonnast kolm kuni üheksa protsenti,» märkis Põder.

Soome jaekett Prisma kuulutas mullu sügisel, et plaanib viie aasta jooksul Eestis avada 20 lisakauplust. Ettevõtte kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsa sõnul tähendab see aga 300–400 inimese juurde palkamist. «Täpsem plaan ja aeg selgub siis, kui kinnisvaralepingud on sõlmitud ja uute poodide avamisajad paigas.»

Ka Selver plaanib sel aastal kaks uut kauplust avada, kuid ettevõtte kommunikatsioonispetsialisti sõnul on sellega seoses ilmselt oodata ka mõningast töötajate rotatsiooni. Ühtlasi ütles Karl-Villiam Vaserik, et Selveris on tööjõu voolavus viimasel kolmel aastal näidanud pigem langustendentsi.