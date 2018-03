Tallinki väikeaktsionär: aktsial võiks olla isegi kasvuruumi

Sõerd põhjendas oma seisukohta sellega, et Tallinki aktsia on börsil tugevalt alahinnatud. «Vahepeal hind veidi kerkis, aga see oli seotud spekulatsioonide ja väga segase niinimetatud strateegiliste valikute otsimise protsessiga, » ütles Sõerd.

Tallink teatas reede pärastlõunal, et lõpetas strateegilise investori otsimise protsessi ning ettevõtte uueks juhiks saab senine kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. Nnende uudiste valguses on Tallinki aktsia täna kella 11:45 seisuga kukkunud üle 11 protsendi.

Sõerd kinnitas, et ei kavatse ilmselt midagi oma portfelliga ette võtta. «Aastal 2007, ehk üle kümne aasta tagasi oli hind 1,3 ja isegi 1,4 euro tasemel, ehk hiljutine hinnatõus sellele tasemele isegi ei jõudnud, » märkis ta.

Tallinki väikeaktsionär Toomas Taube ütles, et kuna paljud Tallinki väikeaktsionärid ootasid positiivseid uudiseid seoses võimaliku ülevõtmispakkumisega, on nende otsus aktsiaid müüa arusaadav ning see mõjutab lühemas perspektiivis aktsia hinda. «Pikemas perspektiivis peaks aktsiahind sõltuma ennekõike siiski äriühingu edasistest majandustulemustest, » ütles ta, lisades, et väikeaktsionärina just järjest paremaid majandustulemusi ta Tallinkilt ootabki.

Taube pole reedeste uudiste põhjal aktsiate ostu- ega müügiotsuseid teinud, pigem jälgib arenguid.

Küsimusele, milliseid uudiseid ta väikeaktsionärina nüüd veel Tallinkilt ootaks, vastas Sõerd, et väikeaktsionärina tähtsat ja olulist uudist ta juba kuulis. «Eelmise aasta viimases kvartalis langes Tallinki võlakoormus 470 miljonile eurole, langus on tuntav. Vaatan asju väga konservatiivselt, »ütles Sõerd.

Sõerd nentis, et ei oska uue juhi kohta midagi arvata. «Minu arusaamine on, et Tallink on kogu aeg olnud väga hästi juhitud ettevõte, » lisas ta.

Taube ütles, et Paavo Nõgenet ta isiklikul ei tunne, aga ta on jätnud senises töös tugeva ja pühendunud juhi mulje. «Seega usun, et Paavo Nõgene on selle sammu hästi läbi mõelnud ning vaatamata valdkonna muutusele suudab ta Tallinki juhtatuse liikmena anda äriühingu jaoks positiivse panuse, » oli Taube optimistlik.

Mullu juulis teatas Tallink, et alustas uue strateegilise investori otsimist. Kuna ettevõte rohkem selgitusi suvel ei andnud, jäi väikeinvestoritel toona üle spekuleerida, mis täpselt edasi saab. Oli mitu võimalust: oma osa müüb Infortar või müüvad oma osa Citigroupi ja selle erakapitalifondiga seotud ettevõtted ehk Baltic Cruises või müüvad mõlemad.

Tallinki suurim aktsionär on 38,03 protsendiga Infortar, mis kuulub Enn Pandile, Ain Hanschmidtile ja Kalev Järvelillele ning hulgale väikeaktsionäridele.