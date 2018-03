Endover tagastas investoritele kaheksa miljonit

Äsja Lasnamäel valminud Vega suurarenduse investoritele maksti välja ka kogunenud intressid. Esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirjadesse investeerijate tootlus oli 11 protsenti aastas ning tagamata laenuna ühisrahastusplatvormi kaudu investeerijate tootluseks kujunes 15,22 protsenti aastas.

«Endoveri esmakordne võlakirjadega finantseeritud projekt osutus edukaks ning tänaseks on kõikidele investoritele summad koos intressidega tagastatud,» märkis Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud pressiteates. «Kõik osapooled on lõpptulemusega rahul ning inimesed on arenduse hästi vastu võtnud – ilma liialdamata saab öelda, et see on viimase aja suurim edulugu Lasnamäel.»

Endoveri juhi sõnul plaanitakse lähiajal juba uut võlakirjaemissiooni. «Uue projekti võlakirjaemissiooni tingimused saavad olema sarnased Vega võlakirjade omadega,» lisas Laud.

«Vega projekti planeeritust edukamaks osutumine võimaldas võlakirja investoritele tagasi maksta enne lõpptähtaega,» sõnas Redgate Capitali partner Aare Tammemäe. «Ma usun, et nii emitent kui ka investorid on selle projektiga väga rahul. Projekti õnnestumine ning tähtajast varasem võlakirjade refinantseerimine panga poolt on hea uudis finantsturgudele ning annab suurema kindlustunde uutele investoritele, kes soovivad sarnastesse võlakirjadesse investeerida.»

Crowdestate OÜ asutaja Loit Linnupõllu sõnul on Vega maja suurepärane näide professionaalse kinnisvaraarendaja sidustumisest laiema ühiskonnaga. «Selle projektiga anti igaühele lihtne ja läbipaistev võimalus oma rahaliste valikutega panustada enda elukeskkonna kujundamisse. Crowdestate’i tuhandetel investoritel on hea meel, et meie investeeringute kaasabil on saanud endisest Mereakadeemia hoonest Tallinna idaosa uhkeim maamärk ning väärikas kodu sadadele peredele.»

Mereakadeemia endise hoone täieliku rekonstrueerimisega tekkis Tallinnasse juurde üle 16 600 m² uut elupinda koos tänapäevaste lisaväärtuste ja elukeskkonnaga.