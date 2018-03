GRAAFIK: kümne suurima maksuparadiisi nimistus on järjest väärikam koht ka USA-l

Mõttekoja Tax Justice Network koostatava finantssaladuse indeksi (FSI) kohaselt tõusis USA 2017. aasta andmete põhjal edetabelis teisele kohale, kuigi veel kahe aasta taguste, 2015. aasta andmete kohaselt kuulus talle kolmas koht, vahendab Bloomberg.

Põhjusena toovad mõttekoja analüütikud välja, et USA osakaal üleilmsel offshore finantsteenuste turul on kasvanud. Aruande kohaselt on see tõusnud 14 protsendilt 22 protsendile.

«Kuigi Ameerika Ühendriigid on väga võimsalt võidelnud välismaiste maksuparadiiside vastu, ei ole nad väga tõsiselt tegelenud enda panusega üleilmsetesse ebaseaduslikesse rahavoogudesse ja maksudest kõrvalehoidumise toetamisse,» märgitakse aruandes.

Ka kritiseerivad raporti autorid Ameerika Ühendriike liigse isepäisuse pärast, millega nad väidetavalt võitlevad maksudest kõrvalehoidumise, rahapesu ja finantskuritegude vastu. Riiulifirmade peamiste asupaikadena toodi osariikidest välja Delaware, Nevada ja Wyoming.

USA-st ettepoole jääb edetabelis Šveits, kolmandale kohale aga Kaimani saared. Neljandal kohal on Hong Kong, kellel järgnevad Singapur viiendal kohal, aga ka Taiwan kaheksandal kohal. See on esimene kord, kui viimane on selles indeksis ära märgitud.

Indeksist leiab iseenesest ka Eesti, mis on 93. kohal. Samas Läti on 55. kohal, Leedu aga 97. kohal. Lähinaabritest on veel Venemaa 29. kohal, Soome 71. kohal ning Rootsi 54. kohal.

Indeks järjestab maailmariigid vastavalt sellele, kui läbipaistvad on riigis kehtivad seadused ettevõtete omanike struktuuri osas, millised on pankade finantssaladuse reeglid ja majandusaruannete esitamise kord.

Sel aastal hinnati esmakordselt ka, kas riigis on olemas avalik register, kus on kirjas ettevõtete omanike struktuur ning kui kättesaadavad on avalikkusele aktsiaseltside majandusaasta aruanded.