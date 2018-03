Kruuse: riiklik üürimajade projekt on läbikukkunud

Ta selgitas, et aastateks 2014-2020 oli kortermajade korrastamiseks mõeldud jagada 102 miljonit eurot. «Nõudlus on suur, kuid tänaseks on mitmete korteriühistute esindajad öelnud, et need vahendid on juba lõppenud,» nentis Kruuse. Just suure nõudluse pärast peaks valitsus leidma täiendavaid vahendeid renoveerimiseks ja energiasäästlikkuse tõstmiseks.