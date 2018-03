Hanschmidt Tallinki juhivahetusest: peame uuendusi tegema

«Me peame täna restarte, uuendusi tegema, et ettevõte jõuaks jälle uuele tasemele,» ütles Hanschmidt, kommenteerides laevafirma värsket teadet, et Tallink lõpetab mullu juulis alustatud strateegiliste võimaluste leidmise protsessi, vahendab Äripäev .

Just selle tõttu palgatigi maailma tippkonsultandid ja investeerimispankurid, kelle ülesanne on ettevõtte väärtust aktsionäride ja investorite silmis tõsta. «Mis meil täpsemad plaanid on – eks tulevikus tuleme nendega välja,» lisas Hanschmidt, kinnitades seejuures, et Infortar jätkab Tallinki põhilise strateegilise investorina, mis tähendab, et Hanschmidti, Enn Pandi ja Rein Järvelille investeerimisfirma jätab kontrollpaki alles.