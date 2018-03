Pant: Infortar ei plaaninud kunagi oma osalust Tallinkis müüa

«Infortar ei ole kunagi plaaninud oma osalust müüa,» ütles Enn Pant BNS-ile ning lisas, et Infortaril on plaan oma osalust Tallinkis säilitada.

Strateegiliste võimaluste leidmise protsessi lõpetamine ei tähenda Pandi sõnul seda, et protsess oleks läbi kukkunud ning nõustaja poolt koostatud võimalused on ettevõttes edaspidi kaalumisel. «Oleme kogu aeg protsessis ja liikumuses ja kunagi ei saa öelda, et midagi ei muutu,» põhjendas ta.