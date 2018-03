Tallinki juhiks sai Paavo Nõgene, suurosaluse müük peatati

Nõgese sõnul on Tallink väga suur, võimas ning väga suure potentsiaaliga rahvusvaheline ettevõte, kus töötavad oma valdkonna tippeksperdid. Tallinki tänastel koduturgudel elab ligi 20 miljonit elanikku, märkis Nõgene. «Annan omapoolse panuse, et Tallink oleks kasvav, väärtuslik ning hinnatud ettevõte nii tänastel koduturgudel kui mujal maailmas,» lubas ettevõtte uus juht.

Tallinki nõukogu esimeest Enn Panti ja peatselt ettevõtte juhina ametisse asuvat Paavo Nõgest on varasemalt sidunud ka huvi Eesti tennise toetamise vastu. Näiteks on nad kaasa elanud Eesti esitennisisti Anett Kontaveiti edusammudele.

Enne uuest juhist teatamist tegi Tallink avalikuks aga vaat et veelgi suurema uudise. Krüptiline pressiteade ütles, et firma nõukogu otsustas lõpetada 2017. aasta juulis alustatud protsessi Tallinkile võimalike strateegiliste valikute leidmiseks.

Sisuliselt tähendab see seda, et kui vahepeal oli Eesti ühe võimsama ettevõtte strateegiline osalus müügis, siis nüüdseks on see peatatud. Lisaks arutati selle üle, et laevafirma võib Tallinna börsilt lahkuda.