Eesti tahab Brexiti järgselt siia Suurbritannia meediamaju meelitada

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on Eesti atraktiivne hea ärikeskkonnaga riik, kuhu Suurbritannias registreeritud meediakanalid võiksid oma tegevuse kergesti tuua. «Eestil on teiste riikidega võrreldes eelisena pakkuda eelkõige tõhus digitaalne ärikeskkond, sealhulgas kiire ja lihtne ettevõtte asutamine ja asjaajamine, vähene bürokraatia, läbipaistev maksukeskkond ning madalad kulud,» ütles ta pressiteate vahendusel.

«Suurbritannias tegutsevate meediateenuste edastajate huvi on jätkata teenuse pakkumist Euroopa Liidus (EL) samadel alustel nagu nad seni on EL-i liikmesriigi ettevõttena teinud. Mida rohkem ühe sektori ettevõtteid Eestisse koondub, seda rohkem võimalusi pakub see mitte ainult sektoris tegutsevatele ettevõtetele, vaid ka laiemalt,» märkis Palts.