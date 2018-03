Eesti päritolu kontserdikorraldaja sai Lätis krõbeda trahvi

Läti tarbijakaitseamet ja Euroopa tarbijakaitse said mullu 15 kaebust seoses kahepäevase festivaliga Retro Beach, mis toimus Leedu Zarasai linnas ning Egor Kreedi kontserdiga, mis toimus Jūrmalas, Lätis. Mõlemad olid korraldatud Sugar Media poolt.

Amet leidis, et festivalil esinenud artistid ei olnud need, keda korraldaja oli lubanud ning samuti keeldus korraldaja piletite hinda vähendama ja ostusummat kaebuste peale tagastama. Seega leiti, et ettevõte mitte ainult ei rikkunud teenuselepingut, vaid eksitas tahtlikult oma kliente.