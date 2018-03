E-vedelike müük saab karmimad reeglid

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksude osakonna talitusejuhataja Kai-Liis Nõlvaku sõnul puudutavad aktsiisiseaduse muudatused peamiselt tubakavedelikke ehk rahvakeeli e-vedelikke, mida kasutatakse elektroonilistes sigarettides. «Ühtviisi on maksustatud tubakavedelikud, mis sisaldavad nikotiini ja need, mis on ilma nikotiinita,» selgitas Nõlvak.