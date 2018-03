Maksuekspert: digimaksu mõjusid võime esimesena näha Tapa linnas

Kolmapäeval tuli Euroopa Komisjon välja ajutise plaaniga, kuidas suurtele internetifirmadele, kes seni Euroopas eriti makse ei tasu, päitsed pähe panna. Hädaabi lahendus näeb ette seda, et firmad nagu näiteks Google, Facebook ja Amazon hakkavad maksma 3 protsenti oma käibelt Euroopa Liidu riigile, kus nad tulu teenivad.

Lasse Lehis ütles, et maksumaksjate liidul pole ses küsimuses ametlikku seisukohta, aga tema enda hinnangul pole digimaksu puhul tegemist mingi erilise innovatiivse lahendsuega. Tema sõnul on see kõige tavalisem tollimaks, mida maksunduse ajaloos tuntakse juba aastatuhandeid. «Kogu erinevus on selles, et seni on osatud tollimaksuga maksustada kaupade importi, nüüd siis võeti nõuks ka teenuseid maksustada,» ütles ta.

Laiemas plaanis hindas Lehis, et digimaks on vaid üks episood Euroopa Liidu ja USA vahelisest kaubandussõjast, mis tuletab meile meelde, et «maailma ajaloos on alanud taas periood, kus globaliseerumisest ja piiriülesest koostööst ollakse väsinud ja paljud tahavad taas natuke aega omaette olla.»

Lehis lootis, et Eesti poliitikud, kes digimaksu kehtestamise nimel Saksamaa ja Prantsusmaa eelarvetulude kaitseks välja astusid, annavad endale ka aru, mida tähendab USAga vastuollu minek Eesti julgeolekule.