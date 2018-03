Prügila salamüük vihastab konkurendid välja

Probleem seisneb selles, et Ragn-Sells sõlmis 2016. aastal kokkuleppe, mille kohaselt läheb Väätsa Prügila üle valitsev mõju jäätmeettevõtte tütarfirmale R-S Valdus, plaanile on vaja kinnitust ka konkurentsiametilt.

Samal ajal on Luude sõnul võimalikke kosilasi prügilal olnud teisigi, teiste seas ka Eesti Keskkonnateenused. «Veel eelmisel kevadel küsisime, kas on mingeid edasiminekuid, kuid saime vastuseks, et müügiplaane ei ole selgemaks saadud, kuigi ettevõtte müük oli selleks ajaks juba otsustatud,» pahandas Luude.