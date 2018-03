USA-Hiina kaubandussõja oht šokeeris börse

Kuni selle aasta alguseni pole investorid intressimäärade tõusu ja kaubandussõja ohtu eriti tõsiselt võtnud. Kuid märgid, et intressimäärad võivad tõusta palju kiiremini kui varem oodati koos Donald Trumpi algatatud kaubandussõjaga, taasvallandas turgudel volatiilsuse ja aktsiahindade languse.

Aktsiaturud on kerkinud nüüd juba üheksa aastat järjest ning vähemalt osa investoreid kardavad, et edaspidi nii hästi ei lähe.

«Panused on muutunud kõrgemaks ja suuremaks ning niimoodi turg arvab,» ütles The Wall Street Journalile Euroopa suurima varahaldusettevõtte Amundi Pioneer USA investeeringute juht Ken Taubes. Investorid kardavad, et imporditollide väljakuulutamine Donald Trumpi poolt põhjustab vastusamme, mis viib lõppkokkuvõttes majanduskasvu aeglustumiseni.