Hiigelnõude oht pures Tallinna Vee kasumit

Olgu öeldud, et Tallinna Vee ja konkurentsiameti vaheline vägikaikavedu jõudis esimese lõpplahenduseni mullu detsembris, mil riigikohus otsustas, et vee-ettevõte peab lahti ütlema oma vanast, 2011. aastal kivisse raiutud hinnakirjast ja koostama uue, regulaatoriga kooskõlastatud veetariifi. Sisuliselt tähendab see seda, et tallinlased maksid kuue aasta jooksul vee eest liiga kõrget hinda.