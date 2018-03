Kriitika alla sattunud RKASi kinnisvaramonopol mõranes

Viimasel ajal on mitmed riigiasutused ja ministeeriumid asunud RKASi hoogsalt kritiseerima , öeldes, et viimase hinnad on kõrgemad ja üüriteenused paindumatud. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul ongi muudatuse eesmärk anda juurde otsustusvabadust riigiasutustele ja RKASile ning parandada ülevaadet kinnisvarainvesteeringute vajadustest.

«Valitud kompetentsikeskuse ehk RKASi mudeliga on mõistlik jätkata, kuid kompetentsikeskuse juhtimist tuleb parandada,» ütles Aab. «Riigi hoonete valitsemine keskselt äriühingu vormis tegutseva teenusepakkuja kaudu on ennast õigustanud – see on levinud praktika ka välisriikides.»