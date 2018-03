USA kehtestab piirangud 50 miljardi ulatuses impordile Hiinast

Uue imporditariifid on suunatud tööstussektorite vastu, «kus Hiina on püüdnud saavutada eelist USA firmadelt ebaõiglaselt tehnoloogiat hankides või neid seda üle andma sundides», ütles Valge Maja majandusnõunik Everett Eissenstat ajakirjanikele.

«Need dialoogid kukkusid Bushi ja Obama administratsioonide ajal läbi,» ütles Valge Maja nõunik Peter Navarro ajakirjanikele. «Probleem on selles, et antud juhul pole hiinlastega rääkimine odav, see on olnud väga kulukas ja president otsustas viimaks, et peame edasi liikuma.»