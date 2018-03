Nordea ei luba enam Facebooki osta

Facebookist peab eemale hoidma panga üksus, mis tegeleb sotsiaalselt vastutustundlikute investeeringutega, kirjutab Bloomberg. Panga vastava osakonna juhi Sasja Besliki sõnul on Facebooki andmelekke mastaabid tohutud ja ettevõte on suures jamas.

«Meid paneb kõige rohkem muretsema, et need probleemid paistavad süstemaatilised. Lisaks ei meeldi meile viis, kuidas Facebook seda skandaali lahendanud on,» põhjendas Beslik keeldu.

Nordea sotsiaalselt vastutustundliku investeeringute haru on osa panga 400 miljoni euro suurusest fondist. Selleks, et Facebook «karantiinist» pääseks, peab sotsiaalmeedia kanal esitama veenvaid näiteid selle kohta, kuidas nad privaatsusega seotud probleeme tulevikus paremini ära hoiavad, lisas Beslik.

Maailma suurima kasutajaskonnaga meediavõrgustik Facebook on sattunud oma ajaloo suurimasse skandaali, milles talle on osaks langenud süüdistus kümnete miljonite kasutajate andmete kontrollimatus kasutada andmises.

Peamine probleemi sisu on see, et kõnealuse Suurbritannia ettevõtte käsutusse sattusid 2015. aastal enam kui 50 miljoni Facebooki kasutaja isiklikud andmed ilma nende teadmise ja loata ja need võeti kasutusele Trumpi kampaania loomises.