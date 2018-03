Helsingisse hõljukireise plaaniv firma tahab täita Copterline'i koha

Sea Wolf Express plaanib Tallinna-Helsingi liinile sõitma panna neli laugurit ehk ekranoplaani, mis teeksid päevas mõlemast sadamast kuus reisi ehk kokku oleks väljumisi 12, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Ettevõtte juht Ville Högman ütles ERRile, et praegu on neil Vene firmaga RDC Aqualines sõlmitud leping 15 aluse EP-15 valmistamiseks, kuid kõiki neid ei saadeta Helsingi-Tallinna liinile, vaid selle marsruudi jaoks on kavas kasutada nelja laugurit, mis kokku teeksid päevas 12 väljumist.

Sõit kahe riigi pealinnade vahel võtaks sõltuvalt aastaajast ja ilmastikutingimustest aega umbes 30 minutit. «Näiteks suvel võib tekkida vajadus Helsingi ja Tallinna sadama vahelise tiheda liikluse tõttu aeglasemalt sõita,» märkis Högman.

Postimees on Sea Wolf Expressist ka ise korduvalt kirjutanud.

Ettevõtte eesmärk on pakkuda premium-klassi teenust, mida hakkavad kasutama peamiselt ärireisijad, kel on vaja jõuda kiiresti Tallinna kesklinnast Helsingi kesklinna või vastupidi. Ühe otsa pilet tuleb ette broneerida ja see maksab ligikaudu sada eurot. Kust hakkab toimuma pealeminek, pole hetkel veel teada. «Muidugi ootame ka niisama uudistajaid, kes tahaksid uut sõiduriista proovida,» lisas Högman.

Tema sõnul on nad rääkinud paljude inimeste ja ettevõtjatega, eelkõige soomlastega, kes on leidnud, et sellist reisiteenust on vaja. «Paljud on tahtnud isegi piletit osta, aga me pole saanud veel müüa,» naeris Högman.

Viimasel ajal räägitakse üha rohkem Tallinna-Helsingi tunnelist ja isegi futuristliku Hyperloopi rajamisest. Kas püsiühenduse loomine nurjaks nende ettevõtmise? Högman vastas, et Hyperloop on küll väga huvitav kontseptsioon, kuid ta ei näe, et see võiks aja jooksul tööle hakata. Tunnelit peab ta tõenäolisemaks, kuid seda ei juhtu samuti kümne lähema aasta jooksul. «Isegi kui need asjad tulevad, saame oma laugurid teistele marsruutidele tõsta,» märkis Högman.

Sea Wolf Express on suhelnud nii Soome kui ka Eesti ametkondadega, kes suhtuvad Högmani sõnul nende projekti pigem sõbralikult. Põhiline kontakt on neil Soome maanteeametiga, kelle suuniseid järgib ka meie Veeteede Amet. Paralleelselt lauguri tootmisele käibki bürokraatiaga tegelemine ja lubade taotlemine. «Praegu ei ole näha, et siin võiks mingeid suuri takistusi esineda,» lootis Högman.

Suurim looduslik takistus laugurite tööle on kõrged lained. Kui need on üle nelja meetri, jääb sõit ära. Teine suurem väljakutse on opereerimine talveperioodil. «Me ei taha olla ettevõte, kes pidevalt reise hakkab tühistama. Me tahame olla oma klientidele partner, keda saab usaldada peaaegu ükskõik millistes tingimustes,» rääkis Högman.

Sea Wolf Expressi tiimis töötab siin- ja sealpool lahte alla kümne inimese. On perioode, kus tööd on rohkem ja siis jälle vähem. Kuna ühe lauguri maksumus on ikkagi peaaegu miljon eurot, vajab ettevõte kapitalimahuka ostu tegemiseks häid investoreid. Viimased on Högmani sõnul soomlased, endised laevafirmad, kes neisse usuvad ja neile raha annavad.