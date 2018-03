Nii mõnelegi vedajale jääb see aasta viimaseks

Lehtmetsa sõnul on transpordifirmadel keeruline, kuna palju muudatusi on langenud ühe aja peale: kütusehind on kasvanud, lisandunud on teekasutusmaks. «Oleme olukorras, kus kõikide nende muudatustega kaasnenud kulud peavad kliendid korraga kinni maksma. Neil pole aga lihtne harjuda mõttega, et teenusehinna tõus on paratamatus,» ütles ta Äripäeva logistikauudistele antud intervjuus.