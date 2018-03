Viinatootjate vastulause: Läti alkoralli buumi tipp on veel ees

Liidu hinnangul oli jaanuari ja veebruari piirikaubanduse maht ligi 393 000 liitrit, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligi 25 protsenti rohkem, ütles Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu (ATML) tegevjuht Triin Kutberg. Tõsi, ta täpsustas, et kui võrrelda mahte möödunud aasta detsembriga, mil oli piirikaubanduse tipuaeg, siis võib rääkida kasvu aeglustumisest. «Kuid see tähendab ikkagi, et piirilt ostetakse veerandi võrra rohkem kanget alkoholi kui mullu.»

Veelgi enam, Kutbergi hinnangul on viinarallil tänavu veel veerandi võrra kasvuruumi. See tähendab, et aasta lõpuks müüakse Läti piiripoodides 3,5 miljonit liitrit kanget alkoholi. «See kogus tähendab Eesti maksumäärades 43,3 miljonit eurot aktsiisi- ja käibemaksutulu. Seega on maksukahju koos Läti piirikaubandusega alanud aastal suurenemas ning piirikaubandus ei ole oma täisvõimsust kindlasti saavutanud,» ütles ta.

Kutberg järeldus oli, et vaadates tootjate esitatud andmeid, tundub väheusutav, et piirikaubandus on juba vähenemas või hakkab seda peagi tegema. Tema sõnul ei kao piirikaubandus iseenesest ja selle vähendamiseks on riigil tarvis astuda kaalutletud ja pika perspektiiviga samme.

« Esimese neist, järgmise aasta aktsiisitõusude ärajätmise, on valitsus arutlusele võtnud. Nüüd tuleb pöörata nii kange alkoholi kui õlleaktsiis proportsionaalselt tagasi ja panna paika mitmeaastane plaan, kuidas piirikaubanduse džinn pudelisse tagasi saada,» ütles Kutberg.