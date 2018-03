Eesti suurfirma omanikeringi tuli Venemaa logistikahiid

Eesti konkurentsiameti andis täna Novorossiiski sadamas tegutsevale Vene transpordikontsernile OOO UK Delo loa osta 30,75 protsenti Global Ports Investments Plc aktsiatest. Tehing on oluline seetõttu, et viimase käes on omakorda pool Eesti olulisemast kütusetransiidifirmast Vopak E.O.S.ist.

Olgu öeldud, et Vopak on Eesti suurfirma, mis maksis viis aastat tagasi omanikule 100 miljonit eurot dividende. See oli enne 2015. aastat, mil Swedbank maksis riigile omanikutulu 550 miljonit eurot, suurim dividend, mida ükski Eesti ettevõte varem maksnud on.

Vopak on mitmel aastal võitnud ka Äripäeva aasta edukaima ettevõtte tiitli. Viimastel aastatel on aga terminalioperaatori tulemused langenud. Näiteks mullu kukkus nende käive Eestis kolmandiku võrra 51,1 miljoni euroni, mis on vähem kui ettevõtte kasum aastatel 2009 kuni 2011.

Vene kontserni Delo sõnul on tehingu peamine eesmärk investeerida ärisse, milles Delo kontsernil on eelnevad teadmised ja kogemused Novorossiiski piirkonnast ja teenida investeeringult tulevikus kasumit.

Uued omanikud osutavad mitmeid kaupade ümberlaadimisega seotud teenuseid, sealhulgas laevade punkerdamise, agenteerimise ja pukseerimise teenuseid Novorossiiski sadamas, raudtee- ja eri liiki konteinerite transporditeenuseid, lastide ekspedeerimis- ja tollivormistusteenuseid.

Samuti tegeleb Delo kontsern teravilja hankimise ja ekspordiga Venemaal ning kontsernil on osalused ka laevamehhaanika, tarkvaraarenduse ja kinnisvaraga tegelevates ettevõtetes.

Vopak E.O.S.il on kaks omanikku. Global Portsil on ettevõttes 50 protsendiline osalus, ülajäänud pool kuulub Hollandi kontsernile Royal Vopak.