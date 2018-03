Hiina lubas Trumpi sanktsioonide eest kätte maksta

Trumpi administratsioon teatas neljapäeval, et president kuulutab hiljem sama päeva jooksul välja Hiina vastased majanduslikud sanktsioonid, mille järgi võib tariifide alla minna kuni 60 miljardi dollari väärtuses Hiina eksportkaupa. See on enam kui 10 protsenti mullu USA'sse saabunud Hiina kaupade väärtusest, kirjutab CNN .

Hiina on korduvalt varem hoiatanud, et kaubandussõjas ei võidaks mitte kumbki pool, kuid nad on valmis provokatsioonile «tugevate meetmetega» vastama. Siiani pole riik täpsustanud, mida need vastumeetmed endast kujutaksid.