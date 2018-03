Trump teatas, et kehtestab Hiinale sanktsioonid

Valge maja sõnul on sanktsioonide taga aastaid kestnud kahe riigi vahelised läbirääkimised, mis pole tulemusi andnud. Sanktsioonid hakkavad praeguse info järgi hõlmama tariife väärtuses 30-60 miljardit dollarit ja mitmesuguseid investeerimispiiranguid, kirjutab BBC .

USA võimude sõnul üritab Hiina investeerida pidevalt strateegilise tähtsusega USA tööstusharudesse, tegeleb aktiivse spionaažiga ja viib samal ajal läbi USA vastaseid küberrünnakuid. Samuti kardetakse, et Hiina kasutab USA'st hangitud tehnoloogiaid oma sõjalise võimekuse tõstmiseks.

Teade sanktsioonidest on tekitanud ärevust USA põllumajandussektoris, kus kardetakse, et Hiina vastased sanktsioonid mõjutavad kõige enam kohalikke talupidajaid. Minnesota osariiki esindav vabariiklasest Erik Paulsen toonitas, et sanktsioonide korral peaks USA aitama oma põllumehi.