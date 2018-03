Riigikogu võttis vastu seaduse Tallinna Sadama börsile viimiseks

Seletuskirjas märgitakse, et riik peab end teiste aktsionäridega samasse inforuumi taandama, et tal ei oleks aktsionärina teiste aktsionäride ees eelist. Seadusega tagatakse riigi osalusega börsil noteeritud äriühingute tegevuse kooskõla börsireeglitega ja kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine.

Seadusega sätestatakse, et riigi osalusega äriühingu puhul, mille väärtpaberid on noteeritud börsil või mille noteerimiseks on esitatud avaldus, ei kohaldata neid riigivaraseaduse sätteid, mis on vastuolus väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega. Seni kehtinud seadus ei ole piisav, et tagada riigi osalusega börsil oleva äriühingu juhtimine väärtpaberituru reeglite järgi ja kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine.