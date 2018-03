Mark Zuckerbergi endine mentor: andmeskandaal võib hävitada Facebooki

«Nad ei ole astunud ühtegi sammu, millega nad tunnistaksid üldse probleemi olemasolu,» ütles Roger McNamee CNNi ankrule Christiane Amanpourile teisipäevases teleintervjuus, vahendab CNN Money. «Kui nad õige pea midagi ei tee, siis jõuab inimestele kohale, et nad ei saa Facebooki enam usaldada.» See aga võib sotsiaalvõrgustikule saatusliku löögi anda.

McNamee rääkis, kuidas ta juba 2016. aastal uuris nii ettevõtte tegevjuhilt Mark Zuckerbergilt kui finantsjuhilt Sheryl Sandbergilt, mida nad plaanivad ette võtta selles osas, mida ta ise nimetas «toote süsteemiveaks». «Nad vastasid toona, et käsitlevad seda kui avalike suhete probleemi mitte kui äriprobleemi.»

Sellega liitub McNamee terve rea teiste investorite, tehnoloogiasektori töötajate ning tippjuhtidega, kes on asunud kahtlema sotsiaalvõrgustiku mõjuvõimus. McNamee liitus hiljuti Inimtehnoloogia Keskusega, organisatsiooniga, mille eesmärgiks on tegeleda tehnoloogiasõltuvuse probleemiga läbi erinevate äppide ja teenuste parandamise.

Facebook on täna löögi all seetõttu, et väidetavalt lekkisid 50 miljoni Facebooki kasutaja andmed Briti päritolu poliitilise andmeanalüüsifirma Cambridge Analytica kätte. Lisaks mainekahjule on paar päeva tagasi lahvatanud andmeskandaal juba hakanud mõju avaldama ka ettevõtte väärtusele, mis on kahe päevaga pea 60 miljardi dollari võrra kahanenud.

«Ma saan aru, et nad ei mõistnud, kuidas nende strateegia, mille eesmärgiks oli iga hinnaga järjest suuremaks kasvada, võiks tuua kaasa negatiivseid kõrvalmõjusid,» märkis McNamee. «Kuid tõsi on see, et nad on olnud võimalikest kõrvalmõjudest teadlikult vähemalt aasta aega. Ja nad ei vabanda seda nüüd millegagi välja.»

Facebook on juba otsapidi segatud juurdlusse, mis uurib sotsiaalvõrgustiku mõju 2016. aasta USA presidendivalimistele ning võimalikku Venemaa sekkumist. Nüüd tahavad nii USA kui ka Suurbritannia valitsusasutused nii Facebookilt kui Zuckerbergilt endalt vastuseid ka värske andmeskandaali osas.