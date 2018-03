LHV tuli välja valdavalt Eestisse investeeriva pensionifondiga

Uue pensionifondi juhtidel Kristo Oidermaal ja Romet Enokil on Eestiga seotud investeerimisotsuste elluviimisel olnud ka seni väga suur roll. Kristo Oidermaa on keskendunud aktsiaturgudele ning kinnisvara- ja erakapitali-investeeringutele, Romet Enoki vastutusalasse kuulub krediidiriski analüüs ja võlakirjainvesteeringud.

Fondijuht Romet Enok sõnas, et LHV Pensionifond Eesti võiks pakkuda huvi kõigile, kes soovivad, et nende pensionivara saaks Eesti majanduse arengust rohkem kasu. «Meie mullu Eestisse tehtud investeeringute maht ja struktuur on andnud meile veendumuse, et koduturul on pakkuda piisavalt perspektiivikaid investeerimisvõimalusi,» sõnas ta.