Komisjon tuli välja kavaga, kuidas Facebookile ja Google'ile maks peale panna

Komisjoni esimene, küll lühiajaline lahendus on see, et tehnoloogiakontsernid hakkavad maksma 3 protsenti oma käibelt Euroopa Liidu liikmesriigis, kus nad parasjagu internetireklaami, oma kasutajate andmeid ja teavet müüvad või kaupu ja teenuseid vahendavad. See ei ole käibemaks, vaid digiteenuste maks, kuna firmad ei saa seda sisendkäibemaksu kombel arvesse võtta.

Komisjoni teine, pikaajalisem eesmärk on reformida Euroopa Liidu tulumaksu eeskirju nii, et suurte tehnoloogiafirmade kasumit maksustatakse riigis, kus ta oma teenuseid «märkimisväärses mahus» pakub. See asendaks praeguse ajutise lahenduse, kus maksu võetakse käibe pealt. Eesmärk on see, et veebiettevõtjate osa riigi rahanduses on samasugune nagu tavapärastel füüsiliselt eksisteerivatel ettevõtjatel.