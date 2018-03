Uuring tuvastas: 50+ inimeste halvustamine on Eesti tööturul levinud

Lisaks sellele, et Eestis on probleeme soolise palgalõhega, on statistikaameti andmetel meil probleeme ka vanuselise diskrimineerimisega - üle 50-aastased inimesed saavad keskmiselt viiendiku võrra vähem palka. Samuti töötavad 50 pluss inimesed madalamatel kohtadel.

Tulles aga värske uuringu juurde, siis ¾ vastanutest leidsid, et ka pensioniikka jõudes peaksid inimesed oma töökohal jätkama ning sealjuures pole eestlastel midagi selle vastu, et erinevates vanustes inimestega koos töötada.

45 protsenti uuringus osalejatest leidsid, et nende kollektiivis vanuseline tõrjumine aset ei leia, kuid iga viies vastaja on kogenud viimase aasta jooksul oma töökohas ebavõrdset kohtlemist. Vanus on sealjuures vastanute arvates kõige suuremaks ebavõrdse kohtlemise põhjuseks. Lisaks sellele toodi probleemidena välja isiklikud suhted juhiga ning vähene eesti keele oskus.

Uuringu kohaselt usuvad paljud eestlased, eriti nooremad, endiselt stereotüüpidesse ning neil on vanemate inimeste kohta palju eelarvamusi. Usutakse, et vanemad ei ole suutelised kaasaegset tehnikat kasutama ning on kaotanud oma loomingulisuse.

Pettai sõnul on üle 50-aastaste inimeste halvustamine tööturul kahjuks levinud ning neid peetakse alandlikeks, kehva tervisega, pessimistlikeks töötajateks.

Ka uuringus osalenud inimeste hinnangul on vanus number üks takistus töö leidmisel. Väga kindlalt tunnevad end tööturul seevastu 20-39 aastased, kes annavad endale ja oma oskustele kõrgeid hinnanguid. Oma bioloogilist vanust ja tervist peavad nad sealjuures enda suurimaks plussiks.

Allakäigutrepp hakkab 40ndatest eluaastatest. 16 protsenti 40-49 aastastest näevad vanust takistusena, 50-59 aastastest üle poole ning 72 protsenti 60-74 aastastest peavad enda vanust takistuseks tööturul.

Pettai selgitas, et probleem seisneb ka inimeste enda suhtumises.Oluline roll on enesesisendusel - inimene võtab alates mingist vanusest ühiskonna negatiivse suhtumise omaks ja käivitub ennasthävitav suhtumine.