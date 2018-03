Neivelt toetab Ossinovskit: ta hakkas tootjatele vastu meie kõigi heaolu nimel

Neivelt ütles, et kogu alkoholiaktsiisi ümber lahvatanud meediasõja käigus on unustatud, mis oli karmistatud alkoholipoliitika eesmärk, vahendab ERRi uudisteportaal .

«Keegi rääkis aktsiisidest ehk rahast ja keegi alkoholi liigtarvitamisest,» kirjeldas ta. Ettevõtja meenutas, et mõned aastad tagasi olime alkoholi tarbimise poolest inimese kohta maailma absoluutses tipus ja alkoholitootjad lootsid seda veelgi tõsta.

«Sotsiaalvaldkonna eksperdid olid läbi töötanud erinevate riikide uuringud ja kogemused ning tutvustanud materjale erinevatele poliitikutele, aga kellelgi ei jätkunud julgust selle teemaga tegeleda,» rääkis ettevõtja, kes leiab, et tervise- ja tööministrit Jevgeni Ossinovskit peaks tunnustama alkoholitootjatele vastu hakkamise eest, kuigi hetkel tundub, et meediasõjas on ta kaotajapooleks.