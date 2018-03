Tõde silma alla: Eesti suurimad õlletootjad hakkavad kaloreid näitama

Carlsbergi gruppi kuuluv Saku Õlletehas teatas teisipäeval, et hakkab alates käesoleva aasta teisest poolest oma õllepakenditel kuvama infot joogi energiasisaldusest, vahendab ERRi uudisteportaal .

«Carlsbergi grupp on vabatahtlikult võtnud kohustuse tuua tarbijate paremaks teavitamiseks õllepakenditel välja joogi energiasisalduse ning sellega on liitunud ka Saku Õlletehas,» kommenteeris Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop kinnitas BNS-ile, et A. Le Coq-il on sama plaan, kuid ettevõte pole veel grupisiseselt otsustanud, millal täpselt hakatakse kõikidel pakenditel kaloraaži näitma, küll aga kinnitas ta, et töö selle nimel juba käib.